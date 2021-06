Auslaufmodell : Ab wann Audi keine Verbrenner-Autos mehr produzieren will

Audi läutet das Ende des Verbrennermotors ein. Spekulationen gibt es über das letzte Modell: wird es ein Oberklasse-SUV?

Ingolstadt | Audi will in fünf Jahren die letzte Premiere für ein neues Automodell mit Verbrennermotor feiern. Der Bau des letzten neuen Verbrennermodells werde Mitte des Jahrzehnts anlaufen, sagte ein Sprecher am Freitag in Ingolstadt. Zuvor hatten die "Süddeutsche Zeitung" und die "Automobilwoche" darüber berichtet. Ist der letzte Audi-Verbrenner ein Q8? D...

