Forschung schreitet voran : AstraZeneca: Lieferketten für Corona-Impfstoff auch in Europa

Mehr als 130 Projekte forschen an einem Impfstoff gegen Covid-19. Auch der Pharma-Riese AstraZeneca ist mit dabei und kooperiert mit der Universität Oxford. Ein Gespräch mit Hans Sijbesma, Geschäftsführer AstraZeneca Deutschland, über die Impfstoff-Forschung, Lieferketten und wann mit einem Impfstoff zu rechnen ist.

Avatar_shz von Nina Kallmeier

03. Juli 2020, 01:01 Uhr

Osnabrück | Es hieß oft, das Rennen um den Corona-Impfstoff habe begonnen. Nun haben sich Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande gerade erst bei AstraZeneca bis zu 400 Millionen Corona-Impfdosen gesichert. Auch die USA und andere haben bestellt. Ist das Unternehmen auf der Zielgeraden bzw. hat AstraZeneca das Rennen um den Corona-Impfstoff gewonnen?

Es geht nicht um ein Rennen zwischen Impfstoffkandidaten, sondern gegen das Virus. Wir tun alles, was wir können, um den Impfstoff in großen Mengen für den sofortigen Einsatz zur Verfügung zu haben, sobald es Beweise dafür gibt, dass er sicher ist und wirkt. Die Gesellschaft braucht möglicherweise zwei oder drei verschiedene Impfstoffe.

Mehr als 130 Corona-Impfstoffprojekte sind angelaufen. Welche Auswirkungen hat es für Ihr Unternehmen, wenn eines der Projekte eher am Ziel ist – und wieviel wird eine Dosis am Ende kosten?

Wir hoffen und erwarten, dass in Zukunft andere Impfstoffe zur Verfügung stehen werden, was bedeutet, dass es einen Wettbewerb geben wird. Dieser wäre auch gut, um sicherzustellen, dass wir so schnell wie möglich eine weltweite Versorgung haben und auch, um die Preise unter Kontrolle halten zu können. Angesichts der Komplexität und des Ausmaßes der Pandemie wird auch mehr als ein Impfstoff erforderlich sein, um der globalen Herausforderung zu begegnen. Und was die Kosten angeht: Wir haben uns dazu verpflichtet, während der Pandemie den Impfstoff auf breiter Basis, gerecht und ohne Profit zur Verfügung zu stellen, da es sich um einen weltweite Notlage im Bereich der öffentlichen Gesundheit handelt, von der wir hoffen, sie überwinden zu können.

Um den Impfstoff zu entwickeln und anschließend zu distribuieren, hat sich AstraZeneca mit der University of Oxford zusammengeschlossen. Worin unterscheidet sich Ihre Forschung von anderen?

AstraZeneca hat eine weltweite Entwicklungs- und Vertriebsvereinbarung mit dem Jenner-Institut der Universität Oxford und der Oxford Vaccine Group für den rekombinanten Adenovirus-Impfstoff der Universität, ADZ1222 vormals ChAdOx1 nCoV-19. Wir freuen uns, die Einrichtung eines gemeinsamen Forschungszentrums an der Universität Oxford zur Erforschung der Pandemievorsorge zu unterstützen.

Trotz aktuell niedriger Infektionszahlen in Deutschland und einer Lockerung der Maßnahmen fragen sich viele: Wann wird ein Impfstoff endlich auf dem Markt sein?

Die Vereinbarung mit der „Inklusiven Impfallianz“ (Europe's Inclusive Vaccines Alliance (IVA)) unter der Führung von Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden wird die Herstellung von bis zu 400 Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffs der Universität Oxford unterstützen, wobei die Lieferungen bis Ende dieses Jahres beginnen sollen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es keine Garantie gibt, dass dieser Impfstoff funktioniert. Wir hoffen, dass er sicher und wirksam sein wird, aber wir müssen auf die Ergebnisse des klinischen Studienprogramms warten.

Wann rechnen Sie mit diesen Ergebnissen?

Wir hoffen, in den kommenden Monaten Daten aus der ersten Phase I/II-Studie in Grossbritannien und im Herbst dieses Jahres Ergebnisse aus den größeren Phase II/III-Studien zu erhalten. Aber dies wird von der Infektionsrate innerhalb der klinischen Studiengemeinschaften abhängen.

Ein Kritikpunkt der Politik in der Corona-Krise war, dass wichtige Arzneimittel nicht in Deutschland hergestellt würden. Nun hat Ihr Unternehmen angekündigt, für den Corona-Impfstoff eine Produktion in Europa aufzubauen. Wo wird diese sein und warum hat man sich für diesen Standort entschieden?

AstraZeneca baut eine Reihe von Lieferketten parallel auf der ganzen Welt auf, auch in Europa, und ist bestrebt, die Kapazitäten zur Herstellung des Impfstoffs weiter auszubauen. Auch um der Verpflichtung nachzukommen, während der Pandemie den weltweiten Zugang zum Impfstoff ohne Profit zu unterstützen. Wir haben uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, so viele Länder auf der ganzen Welt wie möglich zu beliefern. Dazu nutzen wir unsere eigenen industriellen Kapazitäten, arbeiten aber auch mit einer Reihe von Partnern zusammen, um parallele Lieferketten in Rekordzeit aufzubauen.

Steht noch nicht fest, wo in Europa eine Produktion aufgebaut werden soll? Oder wird es mehrere Standorte geben?

Wir nutzen unsere eigenen industriellen Kapazitäten, arbeiten aber auch mit einer Reihe von Partnern zusammen, um parallele Lieferketten in Rekordzeit aufzubauen. Europa hat jetzt die Zusage, bis zu 400 Millionen Impfdosen zu erhalten. Die Produktion des Impfstoffs wird überwiegend in mehreren europäischen Ländern erfolgen. Im Moment sind wir noch dabei, Partnerschaften abzuschließen, und können uns daher nicht dazu äußern, wo die Produktion konkret stattfinden wird.

Wie hoch werden die Produktionskapazitäten sein?

Wir haben die Bereitstellung der ersten Milliarde Dosen des COVID-19-Impfstoffs der Universität Oxford abgeschlossen. Neben den 400 Millionen Dosen für die „Inklusive Impfallianz“ hat AstraZeneca vor kurzem ähnliche Vereinbarungen mit Großbritannien, den USA, der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) und Gavi, der Vaccine Alliance, über 700 Millionen Dosen abgeschlossen. Hinzu kommt eine Lizenz für die Lieferung einer weiteren Milliarde Dosen durch das Serum Institute of India, hauptsächlich für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Durch diese Partnerschaften haben wir nun die weltweite Lieferkapazität für mehr als zwei Milliarden Dosen gesichert.

Der Bund und auch das Land Niedersachsen haben sich jüngst an Konkurrenzunternehmen beteiligt, die ebenfalls an einem Corona-Impfstoff forschen. Fürchtet AstraZeneca dadurch Benachteiligungen bzw. sehen Sie solche Beteiligungen kritisch?

Wir möchten diese Entscheidungen der Bundesbehörden nicht kommentieren. Für uns steht im Fokus, das möglichst bald ein wirksamer und sicherer Impfstoff gegen dieses verheerende Virus zur Verfügung steht. Darauf konzentrieren wir unser Tun.

AstraZeneca gehört zu den führenden Unternehmen der forschenden Arzneimittelindustrie. Welche Forschungen mussten nun aufgrund der Corona-Pandemie zurückstecken?

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben innovative Arzneimittel schwerpunktmäßig in den drei Therapiebereichen Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen sowie Atemwegserkrankungen, für die AstraZeneca Deutschland den Vertrieb in Deutschland übernimmt. Bei allen Forschungsprojekten schreiten wir wie geplant voran. Es gab dort keine Kürzungen oder Verzögerungen. Und wir freuen uns auf neue Zulassungen bzw. Zulassungserweiterungen unserer Produkte in unterschiedlichen Indikationen noch in diesem Jahr.