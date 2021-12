Medienkonzern : Andreas Wiele soll Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 leiten

Andreas Wiele soll Chefaufseher im Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 werden. Damit kommt es nach acht Jahren zu einem Wechsel an der Spitze des Medienkonzerns.

Unterföhring | Beim Medienkonzern ProSiebenSat.1 zeichnet sich ein Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats ab. Das ehemalige Axel-Springer-Vorstandsmitglied Andreas Wiele solle Chefaufseher werden, teilte der MDax-Konzern am Montagabend in Unterföhring mit. Der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Brandt (67) trete nach acht Jahren und zwei Amtsperioden bei der im Mai...

