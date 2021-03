Kommentar zur Machtverteilung : Amazons Gewerkschafts-Probleme: Ein weiterer Grund für mehr Roboter

Erstmals könnte es bei Amazon in den USA eine Gewerkschaft geben. Auf lange Sicht wird das nicht helfen. Ein Kommentar.

Bessemer | Das System Amazon ähnelt immer mehr der Fleischindustrie: Die Masse der Kunden interessiert nicht, wie die Wurst gemacht wird – und es interessiert sie nicht, was nötig ist, damit ein Paket am Folgetag oder gar am Tag der Bestellung bei ihnen ankommt. Dabei klagen die Angestellten in Amazons Logistikzweig seit Jahren und weltweit über enormen Druck un...

