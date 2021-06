Pandemie-Ende in Sicht? : Airbus steigert Flugzeug-Auslieferungen im Mai

50 neue Maschinen wurden übergeben. Im laufenden Jahr soll die Produktion nach einer Drosselung während der Pandemie schrittweise wieder hochgefahren werden.

Toulouse | Der Flugzeugbauer Airbus hat im Mai mehr Verkehrsflugzeuge ausgeliefert als im April. Diesmal übergab der Konzern 50 neue Maschinen an seine Kunden, wie er am Montagabend in Toulouse mitteilte. Im April waren die Auslieferungen auf 45 Maschinen zurückgegangen, nachdem der Hersteller im März 72 Maschinen ausgeliefert hatte. In den ersten fünf Monate...

