Grüne nennen Verteilung ungerecht : Agrarsubventionen: Ein Prozent der Betriebe bekommt 20 Prozent der Gelder

Ein Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland erhält mehr als 20 Prozent der milliardenschweren Agrarsubventionen, die die Europäische Union jedes Jahr überweist. Das zeigt eine Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Grünen. Und die finden das ungerecht.

von Dirk Fisser

09. August 2019, 03:33 Uhr

Osnabrück | Demnach bekamen 3300 Betriebe zusammengenommen rund 991 Millionen Euro an sogenannten Direktzahlungen überwiesen. Sie gehörten mit Subventionsgeldern in Höhe von mindestens 150.000 Euro pro Betrieb zu den Spitzenempfängern in Deutschland.

Grünen-Agrarexperte Friedrich Ostendorff nennt die Verteilung „extrem ungerecht“, denn: Die allermeisten landwirtschaftlichen Betriebe bekamen deutlich weniger Geld. Auch er selbst, denn Ostendorff betreibt einen Hof in Nordrhein-Westfalen und bekam mehr als 50.000 Euro an Agrarsubventionen.

Insgesamt 4,5 Milliarden Euro

Damit ist er einer von insgesamt 317.590 Empfänger, die 4,538 Milliarden Euro an Direktzahlungen bekamen. Die Angaben der Bundesregierung beziehen sich auf das Antragsjahr 2016. Ostendorff: „Wenn ein Prozent der Betriebe mehr als ein Fünftel des Geldes bekommt, dann muss die Bundesregierung einschreiten."

Die Direktzahlungen bilden die erste Säule der sogenannten Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU. Sie orientieren sich vor allem an der Größe eines Betriebes. Je mehr Fläche ein Landwirt bewirtschaftet, desto mehr Geld bekommt er.

Da die Agrarbetriebe im Osten von Deutschland flächenmäßig deutlich größer sind als die im Westen, sitzen die Top-Subventionsempfänger auch vorrangig im Osten. Aus der zweiten, deutlich kleineren Säule werden vorrangig Umweltmaßnahmen finanziert.

Neugestaltung verzögert sich

Alle paar Jahre werden die Förder-Voraussetzungen geändert. Die aktuelle Förderperiode läuft noch bis 2021, die Debatte um die Neuausgestaltung läuft – auch geprägt durch den Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Insgesamt wird deswegen künftig weniger Geld zu verteilen sein.

Im Gespräch ist, ob künftig ab einer gewissen Summe die Subventionen einfach gekappt oder zumindest abgeschmolzen werden. Die Bundesregierung hatte sich dazu in der Vergangenheit skeptisch geäußert. In der Antwort schreibt das Agrarministerium jetzt, dass nach Auffassung der Bundesregierung "im Rahmen der nationalen Umsetzung eine Degression geprüft werden sollte" - sprich: Die Subventionen pro Hektar ab einer gewissen Gesamtsumme verringert werden.

Allerdings geht die Bundesregierung nicht davon aus, dass die neuen Regeln rechtzeitig bis 2021 stehen. Das sei „kaum zu erwarten“, heißt es vom Agrarministerium. Und weiter: „Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Europäische Kommission rechtzeitig einen Vorschlag für eine Übergangsverordnung vorlegen wird.“ Dieses Mal sind die Verhandlungen um die Agrarförderung besonders hart. Denn wegen des EU-Austritts Großbritanniens wird insgesamt weniger Geld zur Verfügung stehen.



Zu erwarten ist aber auch, dass die Kommission den Mitgliedsstaaten mehr Freiheiten bei der Verteilung der Gelder einräumt. Bereits jetzt können bis zu 15 Prozent der Direktzahlungen in die zweite Säule und damit beispielsweise in Naturschutzprojekte oder die Förderung des ländlichen Raumes gesteckt werden. In Deutschland werden derzeit 4,5 Prozent umverteilt.



Förderung "volkswirtschaftlich unvernünftig"



Grünen-Politiker Ostendorff forderte die Bundesregierung zudem auf, bei der Verteilung der Subventionen mehr auf kleine Betriebe zu achten. Es sei „volkswirtschaftlich unvernünftig“, dass „hocheffiziente Großbetriebe“ subventioniert würden. Stattdessen sollte das Geld in „in den Kampf gegen den Verlust der bäuerlichen Betriebe investiert werden.“

Übrigens gibt die Antwort der Bundesregierung auch Einblick in die Gelderverteilung in den einzelnen Bundesländern. Die Angaben beziehen sich vermutlich auf das Haushaltsjahr 2017, veröffentlicht sind mittlerweile auch die Daten für 2018. Demnach gab es zum damaligen Zeitpunkt beispielsweise im Agrarland Niedersachsen insgesamt 41.186 Empfänger, auf die die Gesamtsumme von 792 Millionen Euro.

Das heißt: Die ein Prozent der Top-Subventionsempfänger erhielten mit zusammengenommen 991 Millionen Euro mehr als alle Empfänger in Niedersachsen zusammen. Und deutlich mehr als die Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern (4947 Empfänger) oder Schleswig-Holstein (14502 Empfänger). In die beiden norddeutschen Bundesländer gingen 352 beziehungsweise 306 Millionen Euro.