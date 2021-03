Landwirtschaft in SH : FDP will eine andere Agrar-Debatte

Die Liberalen in Schleswig-Holstein will auf die Proteste von Landwirten hören und sie besser in die Politik einbinden.

Kiel | Die immer wieder neuen Bauern-Demos waren für Oliver Kumbartzky, der Agrar-Experte der FDP im Landtag, der Anlass: Es wird Zeit, die wachsenden Dissonanzen zwischen Landwirtschaft und Politik endlich wahrzunehmen und zufriedenstellende Lösungen zu entwickeln. Deshalb hat er ein agrarpolitisches Positionspapier verfasst. Ohne den grünen Koaliti...

