Umfrage : 20 Prozent der Bürger verfolgen Börsenkurse wegen Krieges

Die internationalen Finanzmärkte reagieren schnell auf Krisen und Konflikte. Wegen dem Krieg gegen die Ukraine schauen mehr Menschen auf die Börsenkurse als zuvor.

Der Krieg in der Ukraine sorgt bei den Bürgern in Deutschland für ein größeres Interesse an den Finanzmärkten. Wie eine Yougov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergab, verfolgen 20 Prozent die Börsenkurse wegen der Kämpfe in der Ukraine. 21 Prozent verfolgen sie demnach aus anderen Gründen. 54 Prozent schenken den Kursen keine Beachtung. ...

