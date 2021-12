Nachfolger der beliebten D-Mark : 20 Jahre Euro-Bargeld: „Teuro“ oder „Stabilo“?

20 Jahre nach Einführung des Bargelds tüfteln Notenbanker an einer digitalen Version des Euro. Manche Deutsche sind bis heute nicht recht warm geworden mit der europäischen Gemeinschaftswährung.

Frankfurt | Endlose Warteschlangen an Supermarktkassen, Durcheinander am Bankschalter – vor der Ablösung der D-Mark durch das Euro-Bargeld am 1. Januar 2002 machten Krisenszenarien die Runde. Letztlich stemmten Zentralbanken, Geldhäuser und Handel die Währungsumstellung reibungslos. Den Ruf, ein "Teuro" zu sein, hat die europäische Gemeinschaftswährung allerdings...

