Infografik des Tages : Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre

30. Juli 2018, 05:00 Uhr

INFOGRAFIK 30. Juli

Die Union ist nach dem Asylstreit in mehreren Umfragen unter die 30-Prozentmarke gefallen. In der aktuellen Emnid-Umfrage vom 28.07.2018 schaffen es CDU/CSU nur mehr auf 29 Prozent, in der INSA-Umfrage vom 24.07.2018 ebenfalls. Die SPD kommt in den aktuellsten Umfragen auf 18 Prozent, wie die Grafik von Statista zeigt. Die Grünen liegen bei Infratest Dimap bei 15 Prozent, einen Prozentpunkt hinter der AfD, die sich seit der Bundestagswahl ebenfalls deutlich verbessern konnte. Die FDP konnte ihr Ergebnis aus der Wahl nicht halten und würde laut Emnid und Forsa von neun Prozent der Wahlberechtigten gewählt.



Die Sonntagsfrage zeigt den aktuellen Wahl-Trend in der Bundesrepublik und wird regelmäßig von den Meinungsforschungsinstituten erhoben.

INFOGRAFIK 27. Juli

Deutschland liegt, was den Verpackungsmüll angeht im EU-Vergleich auf dem vordersten Platz. Wie die Grafik von Statista zeigt, fielen hierzulande im Jahr 2016 pro Kopf 220,5 kg Verpackungen zur Entsorgung an – zwar etwas weniger als im Vorjahr, im Vergleich der vergangenen 25 Jahre ist die Menge aber immer weiter gestiegen, wie aus einem aktuellen Bericht des Umweltbundesamtes hervorgeht. Demnach ging der Verbrauch von Glas zurück, der von Papier stieg hingegen. Als Gründe für den hohen Verbrauch nennt das Umweltbundesamt aufwendigere Verschlüsse, kleinere Portionen, den zunehmenden Versandhandel, Nahrungsmittel zum Mitnehmen und zusätzliche Funktionen wie etwa Dosierhilfen.

INFOGRAFIK 26. Juli

2234 Millionen monatlich aktive Nutzer hat Facebook laut aktuellem Geschäftsbericht mittlerweile - das entspricht zwar einem Wachstum von rund elf Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, allerdings das soziale Netzwerk in den vergangenen drei Monaten nur minimal gewachsen, in Europa schrumpft Facebook sogar. Deutlich über die Hälfte der Nutzerschaft dürfte das soziale Netzwerk ausschließlich mobil nutzen. Genau lässt sich das indes nicht mehr sagen, weil Facebook nur noch die Gesamtzahl der Monthly und Daily active users veröffentlicht. Die Entwicklung bei den über Smartphones und Tablets erzielten Werbeumsätzen zeigt aber, dass sich der Trend zu Mobile auch bei der Nutzung nicht abgeschwächt haben kann.

INFOGRAFIK 26. Juli

Die Zahl der Wohnungen ist hierzulande im Gegensatz zum Jahr 2010 um 3,7 Prozent gestiegen - von knapp 40,5 auf knapp 42 Millionen Einheiten. Das meldete das Statistische Bundesamt am Morgen. Standen 2010 für 1.000 Einwohner noch 495 Wohnungen zur Verfügung, waren es zum Ende des vergangenen Jahres 507 und damit 12 mehr. Auch die durchschnittliche Quadratmeterzahl je Einwohner erhöhte sich leicht von 45 auf 46,5 Quadratmeter, wie die Grafik von Statista zeigt. Die durchschnittliche Wohnungsgröße stieg von 90,9 auf 91,8 Quadratmeter.

INFOGRAFIK 25. Juli

Im Vergleich mit den digitalen Champions der USA ist die im DAX versammelte Creme de la Creme der deutschen Wirtschaft ziemlich mickrig. Das zeigt auch ein Vergleich, den das Handelsblatt Research Institute aufgemacht hat. Google beispielsweise hatte 2017 rund 80.000 Mitarbeiter und jeder dieser Mitarbeiter erwirtschaftete im Schnitt einen Gewinn von 140.000 Euro. Dagegen Daimler, die Nummer zwei im deutschen Leitindex (gemessen am Umsatz) hinter Volkswagen: 289.000 Mitarbeiter und 36.000 Euro Gewinn pro Mitarbeiter. Ähnlich sieht es auch bei den anderen Vergleichen - Apple vs. Bayer und Facebook vs. Deutsche Bank - aus. Nun ließe sich sicher argumentieren, dass hier aufgrund der sehr unterschiedlichen Geschäftsfelder Äpfel und Birnen verglichen werden, aber eines gilt doch für beide Dreiergruppen: Hier steht die Old Economy (Autos, Chemie, Finanzen) der New Economy (Smartphones, Suchmaschine, soziales Netzwerk) gegenüber. Und letztere performt unbestreitbar deutlich besser.

