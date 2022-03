Ukraine-Russland-Krieg : Warum viele Querdenker Fans von Wladimir Putin sind

Der Ukraine-Russland-Krieg bewegt auch die Querdenken-Bewegung. Statt Proteste gegen Corona gibt es nun Proteste gegen den Krieg – doch die Akteure sind gespalten. Dass sich die Bewegung bei diesem Thema zerstreitet, heißt aber nicht, dass sie verschwinden wird.

Alles ist eine einzige Verschwörung – so erklären sich manche Querdenker die Welt. Und sie wenden diese verschwurbelte Doktrin für schlichte Gemüter einfach auf jedes aktuelle Thema an. Die Flüchtlingskrise 2015? In ihren Augen ein organisiertes Experiment, um die einheimische Bevölkerung Europas zu ersetzen. Die Corona-Auflagen? Das Bemühen der Regier...

