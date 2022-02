Länder beraten weiteres Vorgehen : Wann wird gelockert? Corona-Expertenrat nennt Bedingungen

Zu frühe Öffnungsschritte können laut den Fachleuten eine Gefahr sein. Dennoch sind aus Sicht des Gremiums Lockerungen möglich, wenn die Voraussetzungen dafür stimmen.

Der Expertenrat der Bundesregierung hält unter bestimmten Bedingungen Lockerungen von Corona-Maßnahmen in den kommenden Wochen für möglich. „Die Zahl der SARS-CoV-2 Infektionen ist bisher kontinuierlich angestiegen, eine Plateaubildung und ein nachfolgender Abfall für die Omikron (BA.1) Welle ist aber in den kommenden Wochen zu erwarten“, hieß es am So...

