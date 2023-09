Nach Korruptionsskandalen Wechsel mitten im Krieg: Wer ist der neue Verteidigungsminister der Ukraine? Von dpa | 04.09.2023, 22:00 Uhr Selenskyj hat seinen Verteidigungsminister Resnikow rausgeschmissen und ersetzt ihn durch den 41-jährigen Krimtataren Rustem Umjerow. Foto: AFP/State Property Fund of Ukraine up-down up-down

Ukraines Präsident Selenskyj hat seinen Verteidigungsminister Resnikow ausgewechselt. Schuld sind Korruptionsskandale, in die er verstrickt war. Der designierte Nachfolger heißt Umjerow. Was er für ein Mann ist und was ihn erwartet.