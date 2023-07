Der Hafen von Odessa ist dem ukrainischen Militär zufolge in der Nacht zu Dienstag angegriffen worden. Symbolfoto: dpa/Ukrinform up-down up-down Live Liveblog zum Ukraine-Krieg Russland greift ukrainische Region Odessa an – Schäden an Hafen Von dpa/AFP/red | 18.07.2023, 08:25 Uhr

Bei russischen Luftangriffen in der vergangenen Nacht sind in der ukrainischen Region Odessa durch fliegende Trümmerteile und Druckwellen Schäden am Hafen und an Privathäusern entstanden, so die ukrainische Armee. Alle aktuellen News zum Ukraine-Krieg im Liveblog.