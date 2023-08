Live Liveblog zum Ukraine-Krieg Drohnen beschäftigen Russland: Viele beschießen Krim, ein Abschuss bei Belgorod Von dpa/AFP/red | 13.08.2023, 07:06 Uhr | Update vor 1 Std. Ein Drohne vom Typ MQ-9 Reaper im Einsatz. Foto: imago images/ABACAPRESS up-down up-down

Am frühen Sonntagmorgen sei der Angriff in der an die Ukraine angrenzende Region vereitelt worden, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass – doch auf der Krim kamen bis zu 17 durch. Alle aktuellen News zum Ukraine-Krieg im Liveblog.