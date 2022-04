US-Rentner im Krieg : Warum ein 73-jähriger Vietnam-Veteran in der Ukraine kämpft

Der 73-jährige Vietnamkriegs-Veteran Steven Straub will in der Ukraine gegen die Russen kämpfen und hat sich als Freiwilliger bei der Nationalgarde gemeldet. Was den Rentner aus Florida dazu veranlasst hat.

Kurz vor seiner Abreise aus New York hat sich Steven Straub die ukrainische Flagge und die Worte "Free Ukraine" auf den linken Unterarm tätowieren lassen. Der 73-jährige Vietnamkriegs-Veteran will in der Ukraine gegen die Russen kämpfen. Vor fast vier Wochen kam Straub in Lwiw in der Westukraine an. Seit einigen Tagen ist er in der Hauptstadt Kiew, wo ...

