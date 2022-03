Alischer Usmanows „Dilbar“ : Verwirrung um Sanktionen: Was wird aus den Hamburger Oligarchen-Yachten?

Die EU hat Sanktionen gegen Oligarchen verhängt. Aber was ist mit den in Hamburg liegenden Luxusyachten? Ganz so einfach wie zunächst gedacht wird eine Beschlagnahme wohl nicht.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine rücken auch die kremlnahen Oligarchen immer mehr in den Fokus: Einige von ihnen sind jetzt mit Sanktionen belegt worden. Das betrifft auch Alischer Usmanow, der über ein Firmenimperium aus den Bereichen Bergbau, Metallindustrie, IT und Telekommunikation herrscht. Seine Yacht „Dilbar“ist eine der größten Megay...

