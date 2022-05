Nach Rückkehr in die Ukraine : Ukrainische ESC-Sieger Kalush Orchestra kündigen Tour durch Europa an

Am Wochenende standen sie noch vor einem Millionenpublikum auf der ESC-Bühne, nun sind die ukrainischen ESC-Sieger von Kalush Orchestra zurück im Kriegsgebiet. Während sich an der Grenze bewegende Szenen abspielten, kündigte die Band eine Tournee durch Europa an – für wohltätige Zwecke.

Nach ihrem überwältigenden Sieg beim Eu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.