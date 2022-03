Historische Höchstwerte : Ukraine-Krieg treibt Spritpreise in Deutschland erstmals über Zwei-Euro-Marke

Der Ukraine-Krieg macht sich an den Tankstellen immer stärker bemerkbar. Noch vor kurzem galt ein Spritpreis in Deutschland von mehr zwei Euro als unwahrscheinlich, jetzt ist er erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Realität.

Der Ukraine-Krieg hat die Spritpreise erstmals über die Schwelle von zwei Euro steigen lassen. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Montags kostete Superbenzin der Sorte E10 2,008 Euro je Liter, bei Diesel waren es 2,032 Euro, wie der ADAC am Dienstag in München mitteilte. Ölpreise im Zuge des Ukraine-Kriegs in die Höhe geschossen Haupttreiber des Ans...

