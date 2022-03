Krieg in der Ukraine : Über 2300 Menschen laut Behörden in Mariupol getötet: Die Ereignisse der Nacht

Während es in vielen Städten der Ukraine zu schweren Gefechten kommt, unterbrach ein Frau mit einem Antikriegsplakat die Hauptnachrichtensendung des russischen Fernsehens am Montagabend. Die Entwicklungen im Überblick.

In der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol steigen unter Beschuss durch russische Truppen die Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung. Nach offiziellen Angaben kamen inzwischen mehr als 2300 Menschen ums Leben. Am 20. Tag der russischen Invasion wurden neue Angriffe auch aus weiteren Städten gemeldet. Noch mehr zivile Opfer in Mariupol befürcht...

