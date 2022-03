Gespräche zwischen Ukraine und Russland : Truppenrückzug und EU-Beitritt: So ist der Stand bei den Friedensverhandlungen

Das erste Mal seit Wochen haben sich russische und ukrainische Unterhändler wieder an einen Tisch gesetzt. Was die Gespräche in Istanbul gebracht haben.

Gut vier Wochen tobt der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine nun schon. Parallel verhandelten beide Seiten regelmäßig über einen Frieden, so auch jetzt in Istanbul. Nun sagt Moskau zu, zumindest im Norden seine Angriffe zu drosseln. Ein Hoffnungsschimmer? Nach neuen Friedensgesprächen mit der Ukraine hat Russland zugesagt, seine Kampfhandlungen an d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.