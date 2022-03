Grafik zu Spritpreisen : Tanken immer teurer: Diese EU-Bürger sind noch viel härter betroffen

Die Deutschen ächzen unter explodierenden Kosten für Benzin und Diesel. Doch anderswo in Europa hat der Ukraine-Krieg die Spritpreise im Verhältnis zum Einkommen noch viel stärker in die Höhe getrieben. Am stärksten betroffen: Bulgarien.

Mehr als zwei Euro für den Liter Diesel oder Benzin hinzublättern bereitet gerade vielen Deutschen Sorgen. Manche können sich die tägliche Pendelei mit dem Auto zur Arbeit kaum noch leisten. Dabei stehen die Bundesbürger im Vergleich zu anderen Völkern in Europa noch gut da, wie unsere Auswertung zeigt. https://datawrapper.dwcdn.net/qJ5zW/2/ Demnach mu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.