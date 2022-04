Besuch in Riga und Tallinn : Solidarität und Ausverkauf: Baltische Reaktionen auf Ukraine-Krieg

Der Ukraine-Krieg verschärft die Angst in den baltischen Ländern vor einem russischen Einmarsch. Wie ist die Stimmung vor Ort? Unser Volontär trifft auf viel Solidarität mit der Ukraine - und deutlich rabattierte russische Andenken.

In den baltischen Ländern Lettland und Estland ist der Ukraine-Krieg deutlich präsenter als in Westeuropa. Das liegt zum einen an der geographischen Nähe: Estland grenzt an Russland, Lettland an Russland und Belarus. Zum anderen liegt es aber auch am hohen Anteil der russischen Bevölkerung: In Lettland und Estland sind jeweils etwa 25 Prozent der Bevöl...

