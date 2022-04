Grenze zur Ukraine : Separatistenregion Transnistrien meldet Beschuss auf russisches Munitionslager

In der prorussischen Separatistenregion Transnistrien in der Republik Moldau ist nach Behördenangaben am Mittwoch ein Dorf nahe der Grenze zur Ukraine beschossen worden, in dem sich ein großes russisches Munitionslager befindet.

In der Nacht seien mehrere Drohnen über...

