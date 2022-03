Liveblog zur Ukraine : Russland will am Freitag humanitären Korridor aus Mariupol ermöglichen

Russland will nach eigenen Angaben an diesem Freitag einen neuen Anlauf für einen humanitären Korridor aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol nehmen. Alle Entwicklungen zum Ukraine-Krieg im Liveblog.

Das Wichtigste kompakt Russland bietet für Donnerstag eine Feuerpause in Mariupol an. Deutschland erklärt sich bereit, nach Kriegsende Sicherheitsgarant für die Ukraine zu sein. Die Bundesregierung bereitet laut einem Medienbericht weitere Waffenlieferungen vor. Russland bereitet in der eroberten Stadt Cherson ein Referendum über eine moskaufreun...

