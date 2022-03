Krieg in Osteuropa : Russland und die Ukraine einigen sich auf Fluchtkorridore für Zivilisten

Die Hoffnung auf einen Frieden bleibt: Am Donnerstag kamen Delegationen aus der Ukraine und Russland zusammen, um die Friedensverhandlungen fortzusetzen. Ein erster Erfolg wurde verzeichnet.

In einer zweiten Verhandlungsrunde haben sich Russland und die Ukraine auf die Schaffung humanitärer Korridore in besonders umkämpften Gebieten der Ukraine verständigt. Das sagten Vertreter beider Seiten am Donnerstag nach dem Treffen. Es solle bald eine dritte Verhandlungsrunde geben. Weitere Punkte auf der Tagesordnung der Ukraine waren das sofortige...

