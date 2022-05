Konsequenzen angekündigt : Russisches Aufklärungsflugzeug dringt in schwedischen und dänischen Luftraum ein

Die Lage in Europa wird immer prekärer: Ein russisches Aufklärungsflugzeug drang unerlaubterweise sowohl in den dänischen als auch schwedischen Luftraum ein. Zwei dänische Kampfflieger sind unmittelbar in die Luft gestiegen.

Inmitten der Diskussionen um einen mögl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.