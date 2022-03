Raketenangriffe bei Dnipro : Russische Truppen ziehen sich im Nordosten anscheinend zurück - Die Nacht im Überblick

Nach Angaben des ukrainischen Militärs ziehen sich die russischen Truppen im Nordosten wohl ein wenig zurück. Im Gegenzug soll es ukrainische Angriffe auf „hochwertige Ziele“ in den von Russland besetzten Gebieten geben: Was in der Nacht geschah.

Die EU-Staaten richten zur finanziellen Unterstützung der Ukraine einen Solidaritätsfonds ein. Das beschlossen die Staats- und Regierungschefs in der Nacht zum Freitag bei einem Gipfeltreffen in Brüssel. Durch den russischen Angriffskrieg erleide die Ukraine enorme Zerstörungen und Verluste, hieß es in einer Erklärung. Dem Land solle geholfen werden be...

