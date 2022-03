Ukraine-Korrespondentin : Russische Journalistin stirbt bei Raketenangriff auf Kiew

Sie wollte über die Zerstörung eines vorigen russischen Angriffs in Kiew berichten, dann starb die russische Journalistin Oxana Baulina durch ein weiteren Raketeneinschlag.

Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Wohngebiet in Kiew ist am Mittwoch eine russische Journalistin getötet worden. Oxana Baulina habe gerade die durch einen vorherigen Angriffs verursachte Zerstörung gefilmt, als sie durch eine Rakete gestorben sei, teilte das unabhängige Online-Medium "The Insider" mit, für das sie arbeitete. Bei dem Angriff s...

