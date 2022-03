Russische Energielieferungen : Putin versichert Scholz: EU-Partner können Gas in Euro bezahlen

Wegen der Weigerung westlicher Staaten, Gas aus Russland künftig mit Rubel zu bezahlen, gab es Befürchtungen vor einer Einstellung von Lieferungen. Was Putin jetzt vorhat.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach einem Gespräch mit Kreml-Chef Wladimir Putin bekräftigt, dass Deutschland die Gaslieferungen aus Russland wie in den Verträgen vorgesehen weiter in Euro oder Dollar bezahlen werde. „Es bleibt dabei, dass die G7-Vereinbarung gilt“, sagte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, am Mittwochabend in Be...

