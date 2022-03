Gekaperte Ostseewelle : Putin-Parolen: Ermittlungen gegen Piratensender im Norden

Am Donnerstag hat ein Piratensender die Frequenz der Ostseewelle gekapert. Eine Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern hörte auf einmal Putin-Propaganda. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Ostseewellen-Moderator Alex Stuth ist erleichtert: Am Freitag konnte sein Sender ohne Störungen im Raum Lübz senden. Ein Störsender hatte am Donnerstag Russland-Propaganda und Corona-Verschwörungstheorien auf seiner Frequenz verbreitet. Am Freitag war die Ostseewelle im Raum Lübz dann wieder normal zu hören. Das bestätigten sowohl Ostseewellen-Moderat...

