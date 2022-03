Ukraine Krieg : Offener Brief der First Lady: Selenskyjs Frau konfrontiert Putin

Olena Selenska, die First Lady der Ukraine, wendet sich in einem offenen Brief an die Welt. Die Frau von Selenskyj schildert den Tod von Kindern und fordert eine Flugverbotszone.

Unter der Überschrift „I testify“ – zu Deutsch: Ich lege Zeugnis ab – schildet die Frau von Wolodymyr Selenskyj die Zustände in ihrem Land. Der Beitrag wurde auf Instagram veröffentlicht und ist in deutscher Übersetzung verfügbar. Ausdrücklich richtet die First Lady sich in ihrem Brief gegen Putins Lesart des Kriegs. Selenska: „Trotz der Bescheinigung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.