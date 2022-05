Liveblog zum Ukraine-Krieg : Noch am Dienstag: Deutsche Botschaft in Kiew öffnet wieder

Außenministerin Annalena Baerbock kündigt bei ihrem Besuch in der Ukraine die Wiedereröffnung der Mitte Februar geschlossenen deutschen Botschaft in der Hauptstadt Kiew noch am Dienstag an. Alle aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Krieg im Liveblog.

Das Wichtigste kompakt Außenministeri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.