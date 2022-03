Ukraine-Krieg im Liveblog : Neutraler Status? Ukraine bereit für Verhandlungen

Im Fall einer Waffenruhe und eines Gipfeltreffens mit Putin wäre die Ukraine offenbar bereit, über einen neutralen Status des Landes zu sprechen. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Das Wichtigste kompakt Bei neuen Luftangriffen in Malyn und Ochtyrka wurden Behörden zufolge mehrere Menschen getötet. US-Regierung bezeichnet Polens Vorschlag zur Überlassung von MiG-29-Kampfjets an die Ukraine als „nicht haltbar“. Russische Zentralbank verhängt Einschränkungen für Devisenhandel. Olena Selenska, Frau von Selenskyj, spricht in of...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.