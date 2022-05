Scholz-Rede und Waffenlieferungen : „Moralisch verwahrlost“: Ukraine-Botschafter Melnyk polarisiert bei „Anne Will“

Die TV-Ansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ukraine-Politik der deutschen Bundesregierung waren am Sonntag die bestimmenden Themen in der Talkshow „Anne Will“. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk zeigte sich enttäuscht von der Rede des Kanzlers – und geriet besonders mit einem Gast in heftigen Streit.

Am Sonntag lief die achtminütige Anspra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.