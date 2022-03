Ukraine-Krieg : Mitarbeiter einer Norddeutschen Firma in Kiew: Ich weiß nicht, was morgen sein wird

Ein Vater, der mit seiner Frau und seinen Kindern auf dem Weg von Kiew zur polnischen Grenze ist, eine Familie, die in der Westukraine ausharrt, und ein Familienvater, der sich freiwillig in Kiew zur Armee gemeldet hat - in Friedenszeiten sind sie als Vertriebs- oder Produktionsmitarbeiter für die Rasch Tapetenfabrik aus Bramsche tätig. Jetzt herrscht in ihrem Land Krieg. Eindrücke aus der Ukraine.

Die Hektik und Sorge in seiner Stimme ist unverkennbar: Seit 7 Uhr morgens ist Leonid Danilov mit seiner Frau und seinen Kindern im Auto unterwegs. Bloß raus aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew. „Es gibt nur noch einen Weg raus“, erzählt der Geschäftsführer von Sintra, der ukrainischen Tochterfirma der Rasch Tapetenfabrik aus Bramsche. Diesen einen We...

