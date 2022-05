Liveblog zum Ukraine-Krieg : London: So viele tote Russen wie in neun Jahren Afghanistan-Krieg

In den drei Monaten des Ukraine-Kriegs sind womöglich so viele russische Soldaten gestorben wie in den neun Jahren des Afghanistan-Kriegs. Das schätzt das britische Verteidigungsministerium. Alle aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Krieg im Liveblog.

Das Wichtigste kompakt Putins Krieg s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.