Vorstoßt des Bürgermeisters : London: Oligarchen-Apartments für Flüchtlinge

London gilt als einer der liebsten Wohnorte russischer Oligarchen. Der Bürgermeister der Stadt will die Apartments jetzt für ukrainische Flüchtlinge öffnen.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan hat sich dafür ausgesprochen, ukrainische Flüchtlinge in Immobilien russischer Oligarchen in der britischen Hauptstadt unterzubringen. Ein Großteil der Wohnungen in London stünden ohnehin leer, sagte Khan dem Sender Times Radio am Montag. Haus von Putin-Vertrautem besetzt Mehrere pro-ukrainische Aktivisten besetzten am ...

