Ukraine-Konflikt : Klitschkos Box-Kollege: „Was soll der Krieg? Gar nichts!“

Alexander Dimitrenko boxte für Universum, heute arbeitet der Deutsche mit russischen und ukrainischen Wurzeln in Hamburg als Sozialpädagoge. Was er zur Situation in der Ukraine sagt.

Am liebsten würde Alexander Dimitrenko die Gedanken an die Situation in der Ukraine ganz weit von sich schieben. Und am liebsten würde er sich auch überhaupt nicht äußern wollen über die kriegerischen Auseinandersetzungen in seinem Geburtsland, in dem neben seiner Mutter und vier Geschwistern auch noch etliche Freunde leben. Aber dann sprudelt es plöt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.