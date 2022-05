Ukraine-Krieg : Kiesewetter: Scholz will nicht, dass die Ukraine siegt

Der Kanzler ist auf Afrika-Reise. In der Heimat tobt die Debatte um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. CDU-Mann Roderich Kiesewetter attackiert Scholz im Talk von Anne Will massiv.

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.