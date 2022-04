Kanzler zum Ukraine-Krieg : Kanzler Olaf Scholz rechnet mit weiteren Bildern wie in Butscha

Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnet die Ermordung von Zivilisten in Butscha als Kriegsverbrechen und rechnet mit „weiteren solcher Bilder“ im Ukraine-Krieg. Die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Zuge von Sanktionen gegen Russland soll durch ein neues Gesetz einfacher werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dem russischen Militär die Verübung von Kriegsverbrechen in der ukrainischen Stadt Butscha vorgeworfen. Russische Soldaten hätten dort "ein Massaker an ukrainischen Zivilisten verübt, darunter Kinder, Frauen und alte Menschen", sagte Scholz am Mittwoch im Bundestag. "Die Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrec...

