In der Südsee gestrandet : In Deutschland gebaut: Streit um Superjacht zwischen Russland und den USA

Der Ukraine-Krieg hat Folgen bis in die Südsee. Denn hier ankert zurzeit die Superjacht „Amadea“. Die USA will sie von einem russischen Oligarchen beschlagnahmen. Doch auf einmal wird der Besitzer gewechselt. Interessant: Das Schiff wurde in Schleswig-Holstein erbaut.

Die „Amadea“ ist ein echtes Traumschiff...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.