Trotz Ukraine-Krieg : „Heiligster Feiertag“: Deshalb plant Russland große Militärparade am 9. Mai

In einem Monat will Kremlchef Putin wieder groß feiern: den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Doch das Blutvergießen in der Ukraine überschattet alles. Moskau spricht angesichts der vielen toten russischen Soldaten nun selbst von einer „gewaltigen Tragödie“.

Russlands „heiligster Feiertag“ - der Tag des Sieges der Sowjetunion am 9. Mai über Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg - soll „wie gewohnt“ über die Bühne gehen. „Wir werden ihn so feiern, wie wir ihn immer feiern“, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die Vorbereitungen laufen bereits für die traditionelle Militärparade auf dem Roten Platz, bei der ...

