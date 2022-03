Kinder, Länder: die Zahlen : Flucht aus der Ukraine: Polen will andere Länder um Hilfe bitten

Der Krieg in der Ukraine macht Hunderttausende zu Flüchtlingen. Polen kommt an seine Kapazitätsgrenze. Wie ist die Lage bei uns? Ein Überblick.

Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine sind nach UN-Angaben mehr als 1,2 Millionen Menschen aus dem Land geflohen. Rund eine halbe Million von ihnen seien Kinder, teilte am Freitag das UN-Kinderhilfswerk Unicef in Genf mit. Zu den 1,2 Millionen ins Ausland Geflüchteten kämen "vermutlich noch einmal genauso viele Menschen hinzu, die innerhalb der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.