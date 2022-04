Prorussische Demos : Erste Anzeigen: Weitere Autokorsos im Norden erwartet

Am Wochenende werden in auch in Norddeutschland Autokorsos prorussischer Demonstranten erwartet. Bei einer Veranstaltung in Lübeck ergingen bereits Strafanzeigen; wegen Billigung des Angriffskriegs wurde der Korso gestoppt.

Prorussische Kundgebungen auf den Straßen halten die Polizei auf Trab. In Norddeutschland kam es bereits zu Strafanzeigen. Korso und Gegendemos in Hannover und Osnabrück Ein geplanter prorussischer Autokorso am Sonntag durch Hannover ruft Gegendemonstranten auf den Plan. Zwei Gegendemonstrationen seien angekündigt, darunter ein Fahrzeugkorso des Vespa-...

