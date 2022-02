Niedersachsen setzt auf Flüssiggas : Energieminister Lies: „Sind in unglaublicher Abhängigkeit von Russland“

Der Ukraine-Krieg dürfte sich auf die Energiemärkte auswirken. Vor allem Erdgas kommt aus Russland. Niedersachsen will künftig verstärkt auf Flüssigerdgas setzen.

Niedersachsen will sich weniger abhängig machen von russischen Gasimporten. Das hat Niedersachsens Energieminister Olaf Lies am Donnerstag in Hannover nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine erklärt. „Mit Blick auf konsequente und langfristige Sanktionen ist es umso dringender, dass wir darüber sprechen, wie wir diese Sanktionen auch durchhalten. Wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.