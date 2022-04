In Gedanken bei der Ukraine : Eine Stunde im sowjetischen Bunker: Ich will hier raus!

Jede Nacht müssen zahlreiche Menschen in der Ukraine wegen des aktuellen Krieges in alten Sowjet-Bunkern verharren. Ich habe mich in Lettland auch in einen solchen Bunker begeben. Und habe mich so unwohl gefühlt, dass ich nicht mal eine Nacht hätte dort verbringen wollen.

