Krieg in der Ukraine : Die Würde der Frauen: Vier Ukrainerinnen erzählen von der Flucht

Lena hat für die Flucht zwei Jeans, zwei T-Shirts und ihr schönstes Kleid eingepackt. Doch hier geht es nicht um Eitelkeit, sondern um Würde: Vier Frauen berichten.

Xenia saß im Zug nach Lwiw, als der Krieg begann. „Ich war auf dem Weg zur Arbeit und bemerkte, dass plötzlich alle Menschen auf ihren Smartphones die Nachrichten sahen.“ Sofort rief sie ihre Mutter an und sagte ihr, sie solle ihren Sohn nicht zur Schule schicken. Sie blieb eine Nacht bei Freunden in Lwiw, sah dort die Menschen, die sich in überfüllte ...

