Werden Felder nicht bestellt? : Der Krieg und der Hunger: Landwirt aus der Ukraine berichtet

Der Ukraine-Krieg hat Auswirkungen weit über den europäischen Kontinent hinaus. Die Ukraine und Russland liefern Agrarrohstoffe wie Weizen in alle Welt. Kommt es jetzt zu Hungersnöten?

„Unvorstellbar“, sagt Kees Huizinga und in seiner Stimme schwingt auch eine Woche nach Kriegsausbruch noch die Fassungslosigkeit mit. „Das ist einfach unvorstellbar, was hier passiert.“ Seit 20 Jahren lebt und arbeitet der Niederländer in der Ukraine. Er leitet im Zentrum des Landes südlich der Hauptstadt Kiew einen riesigen landwirtschaftlichen Betr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.