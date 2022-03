Feuerpause in der Ukraine : Bilder zeigen verzweifelte Flucht durch „humanitäre Korridore“

Durch „humanitäre Korridore“ sollen Menschen in der Ukraine während einer Feuerpause aus besonders umkämpften Städten gebracht werden. Bilder zeigen die verzweifelte Flucht.

Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gibt es Hoffnung für die notleidenden Menschen in umkämpften Städten. Nach einer Feuerpause startete am Dienstag eine erste Fahrzeugkolonne mit Einwohnern von Sumy im Nordosten der Ukraine. Das russische Militär setzte am Dienstagmorgen eine Feuerpause in der Ukraine in Kraft und öffnete „humanitäre Korrid...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.